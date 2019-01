Deel dit artikel:













Voetganger (82) overleden na aanrijding met auto Hulpdiensten verzorgen de gewonde voetganger | Foto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 82-jarige man uit Alphen aan den Rijn is maandagavond overleden na een ongeluk op de Willem de Zwijgerlaan in Alphen. Dat meldt de politie. De man werd eerder in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk aan zijn verwondingen overleed.



De man was te voet toen hij werd aangereden. Een woordvoerder van de politie vermoedt dat de verkeerslichten op het kruispunt niet werkten. Dat gebeurt volgens haar vaker. Op foto's is te zien dat de voorruit van de auto is ingedrukt door de klap. Hulpdiensten rukten massaal uit. De man was te voet toen hij werd aangereden. Een woordvoerder van de politie vermoedt dat de verkeerslichten op het kruispunt niet werkten. Dat gebeurt volgens haar vaker. Op foto's is te zien dat de voorruit van de auto is ingedrukt door de klap. Hulpdiensten rukten massaal uit. De exacte toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht.