Overal regenbogen in de regio als antwoord op Nashville-verklaring

REGIO - Er verschijnen steeds meer regenbogen in de regio als steunbetuiging aan de LHBTI+ beweging. Enkele dagen geleden werd de door veel orthodoxe christenen getekende Nashville-verklaring openbaar. Daarin staat onder meer dat de kerk homo's en transgenders niet accepteert. Ook zou homoseksualiteit te genezen zijn.

De verklaring wekt veel onbegrip en woede. In Alphen aan den Rijn is de televisietoren verlicht in de kleuren van de regenboogvlag, het symbool van de LHBTI+ beweging. Wethouder Gert-Jan Schotanus is daar blij mee, laat hij op Twitter weten.



In Leiderdorp wappert de hele week de regenboogvlag uit protest tegen de Nashville-verklaring. Dat meldt mediapartner Unity.NU. De gemeente zelf postte het hijsen van de vlag op de sociale media.



Volgens mediapartner Unity.NU heeft Zoeterwoude ook aangegeven de vlag te laten wapperen.



'College moet afstand nemen'

In de gemeente Westland hebben de fracties van D66 en GroenLinks het college van burgemeester en wethouders gevraagd afstand te nemen van de Nashville-verklaring. Dat schrijft mediapartner WOS. De fracties willen dat ook alle collegeleden individueel de verklaring moeten afkeuren. Dat is volgens hen belangrijk omdat ChristenUnie/SGP deel uitmaakt van het college. Landelijk SGP-voorman Kees van de Staaij heeft de omstreden verklaring ondertekend.

De Haagse voorman van Christunie/SGP, Pieter Grinwis, liet maandag aan Omroep West weten afstand te nemen van de Nashville-verklaring. 'Ik vraag me echt af: wat bereik je hiermee?' De gemeente Den Haag hijst dinsdag overigens zelf ook de regenboogvlag. 'Ik wil me echt distantiëren van het signaal dat uitgaat van de Nashville-verklaring, dat je niet oké zou zijn als je een andere seksuele voorkeur hebt dan de heteroseksuele', zegt wethouder Bert van Alphen van emancipatie. 'In Den Haag mag je houden van wie je wil, en daar openlijk voor uitkomen.'

