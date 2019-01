Deel dit artikel:













Brand in woning in Gouda Brandweermannen (Foto: John van der Tol)

GOUDA - In Gouda is in de nacht van maandag op dinsdag korte tijd brand uitgebroken in een woning. Dat gebeurde in de Prins Hendrikstraat in Gouda.

De uitslaande brand brak even voor 04.00 uur uit in de hal van de woning. De drie bewoners van het huis konden zich zelf in veiligheid brengen. De brandweer haalde nog wel twee katten veilig uit de woning. Een bewoner moest naar het ziekenhuis omdat er rook was ingeademd.

Vooral rookschade De brandweer had het vuur snel onder controle. Er is in de woning vooral veel rookschade. De oorzaak van de brand is nog onbekend.