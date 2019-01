Hoop van verdachten moord Ans van der Meer gevestigd op 'afgeserveerde verdachte'

DEN HAAG - De man en de vrouw die vastzitten voor de moord op de 85-jarige Ans van der Meer in de Haagse wijk Loosduinen hebben hun hoop gevestigd op een 'afgeserveerde verdachte'. Dit bleek dinsdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de zaak. Het gaat om een vrouw die ooit in beeld was als verdachte van een brute woningoverval in een flat aan de Stieltjesstraat in Den Haag.

Paulus O. en Najma Z. worden ook verdacht van deze brute overval in de flat aan de Stieltjesstraat in 2016. Een politieman die de gewelddadige roofmoord op Ans van der Meer onderzocht, vond de gelijkenis met de overval in de flat aan de Stieltjesstraat opvallend. Het Openbaar Ministerie (OM) startte een onderzoek en inmiddels worden O. en Z. van beide zaken verdacht.

In 2016 werd een vrouw opgepakt voor de overval in de flat in Laakkwartier, maar het OM kreeg de zaak niet rond. De vrouw werd vrijgelaten en pas veel later kwamen de huidige twee verdachten in beeld. De advocaat van Najma Z. benadrukte dinsdagochtend dat de eerder aangehouden vrouw voldeed aan het signalement van de dader. Hij wil alle stukken uit het politiedossier inzien. 'Als zij het gedaan heeft, heeft Z. het zeker niet gedaan.'



Politieman als getuige

Volgens de officier is er geen reden om aan te nemen dat de 'afgeserveerde verdachte' echt iets met de zaak te maken heeft. 'Ze werd snel vrijgelaten en pas veel later kwamen deze twee verdachten in beeld.' Ze ziet geen reden om nog eens goed naar de rol van de vrouw te kijken.

De advocaten van de verdachten vroegen dinsdag ook om een politieman als getuige te mogen horen. Deze politieman was de teamleider tijdens het onderzoek naar de overval aan de Stieltjesstraat. Maar de officier van justitie liet weten dat een verhoor van de politieman zinloos zou zijn. 'Hij heeft de overval uit 2016 niet meer goed op zijn netvlies staan.' De rechter ging hier in mee en besloot dat de teamleider niet gehoord wordt.



Ribben en borstbeen gebroken

Over de moord op Ans van der Meer werd tijdens de zitting nauwelijks gesproken. De verdachten ontkennen dat ze daar iets mee te maken hebben. Op 30 juni 2017 werd de 85-jarige vrouw dood gevonden in haar flat aan de Louis Davidsstraat in de Haagse wijk Loosduinen. Ze was gestikt in een kledingstuk. Bijna al haar ribben en haar borstbeen waren gebroken. Er waren sieraden gestolen en haar pinpas was weg. De verdachten, die financieel krap zaten, zouden volgens het OM van hun buit vliegtickets en paspoorten hebben gekocht om op vakantie te gaan.

De advocaat van Z. vroeg om voorlopige vrijlating van zijn cliënt. 'Ze zit vast sinds september 2017 en ze heeft niets te maken met de strafbare feiten.' Z. zei zelf: 'Ik heb heel veel boeken gelezen over gerechtelijke dwalingen. Dat zou 'justitiële dwalingen' moeten heten. Dit gaat om mijn leven. Ik ben onschuldig.'

'OM werkt selectief'

Haar partner Paulus O. meent dat er 'selectief wordt gewerkt door het OM'. 'Het dossier is na zestien maanden niet eens compleet. Dat is raar. Ik heb alleen sieraden verkocht waarvan ik dacht dat het goed was. Op het moment dat er alternatieve scenario's zijn, hoor ik vrij te komen. Zo werkt het. Ook ik heb boeken gelezen. Magistraten horen eerlijk te zijn, maar er wordt steeds gelogen. Bij iedere zitting. Er is geen eerlijk proces mogelijk.'

De rechter besloot dat Z. voorlopig vast blijft zitten. De inhoudelijke zitting staat gepland op 11 en 12 februari.