Twee mannen aangehouden na inbraak bij juwelier Foto: ANP

LEIDEN - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag twee inbrekers in de kraag gevat vanwege een inbraak bij een juwelier aan de Hooglandse Kerksteeg in Leiden. Alerte buurtbewoners waarschuwden rond drie uur 's nachts de politie toen zij gestommel hoorden in het pand van de juwelier.

Agenten gingen direct een kijkje nemen en doorzochten het pand. Daar troffen ze een kapot raam aan en vonden ze een tas met buit. In de omgeving konden vervolgens twee verdachten worden aangehouden. Het signalement kwam overeen met de personen die te zien waren op de beveiligingsbeelden van de juwelier. Het gaat om Leidenaren van 22 en 30 jaar. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau waar zij gehoord zullen worden. De politie zoekt nog getuigen.