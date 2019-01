Moeder start na zoektocht zelf dagverblijf voor kinderen met ernstige meervoudige beperking

RIJSWIJK - Rijswijk heeft sinds deze week een nieuw kinderdagverblijf. Niet zo maar één, maar speciaal voor meervoudig gehandicapte kinderen. Het idee voor het 'KDC Aandachtslab' ontstond drie jaar geleden toen Maud Halkes, zelf moeder van een meervoudig gehandicapt kind, zag dat de zorg die haar kind Suus nodig had, er niet was.

'Na maanden zoeken naar alternatieven, besloot ik om mijn energie en organisatietalent in te zetten om zelf een kinderdagcentrum voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen op te richten', zegt Halkes. En dat lukte, want deze week opende dankzij veel vrijwilligers en sponsors het kinderdagcentrum waar de kinderen zoveel mogelijk één-op-één begeleiding krijgen van professionals.

In het centrum aan de Labouchèrelaan is volgens Halkes genoeg aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Hoog in het vaandel bij de speciale zorg staat het bewegen. 'Niet alleen omdat het medisch noodzakelijk is,' zegt Halkes. 'Maar ook omdat het een middel is bij het maken van contact.'



Vrijwilligers

Alleen de professionele begeleiders worden betaald, de rest van de organisatie draait volledig op donateurs en vrijwilligers. Ook de ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Bij de vele activiteiten zijn vrijwilligers nodig, bijvoorbeeld ook bij de activiteit van dinsdagmorgen: pannenkoeken bakken!