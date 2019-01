Aanvullend onderzoek naar branden Maasland en Maassluis, verdachte komt uit cel

MAASLAND - De rechtbank heeft opdracht gegeven voor een aanvullend onderzoek naar een reeks branden in Maasland en Maassluis afgelopen zomer. Een 23-jarige man uit Maasland, die wordt verdacht van de brandstichting, mag dat onderzoek in vrijheid afwachten.

De verdachte, Ferass A., zou volgens het Openbaar Ministerie in juni 2018 in zijn woonplaats onder meer brand gesticht hebben in twee vaartuigen. Ook zou hij een deur van een botenloods en een autoband aangestoken hebben.

In Maassluis heeft hij, zo meent het OM, een houten bankje en een schutting in brand gezet. De verdachte ontkende eerder bij de politie dat hij de branden had gesticht. Dinsdag tijdens een pro-formazitting bij de Haagse rechtbank zweeg hij.



Aangestoken of niet?

Zijn advocaat vroeg om schorsing van het voorarrest van de man. Het politieonderzoek naar de branden in Maassluis en Maasland is volgens hem niet goed verlopen, omdat niet duidelijk is geworden of de branden zijn aangestoken.

'Een weggegooide sigaret kan ook de oorzaak zijn,' zei de advocaat. Hij verzocht de rechtbank om ook een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren. De rechtbank stemde daarmee in. Een expert moet per brand gaan beoordelen wat de oorzaak kan zijn geweest.



Enkelband

De 23-jarige verdachte uit Maasland mag in de tussentijd met een elektronische enkelband de gevangenis verlaten, maar moet wel bij zijn broer in Hoogvliet gaan wonen. Hij mag, zolang hij geen dagbesteding heeft, de woning van zijn broer maar twee uur per dag verlaten. Ook krijgt hij een verbod om in Maasland te komen.

Het OM verzette zich tijdens de zitting tevergeefs tegen de vrijlating van de verdachte en vond een aanvullend onderzoek naar de branden niet nodig.

