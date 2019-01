Verdachte moord Bodegraven: 'Sorry, ik wilde mijn eigen vrouw niet doodmaken'

In het huis aan de Trompstraat in Bodegraven werd de vrouw dood gevonden. | Foto: MediaTV

BODEGRAVEN - De 42-jarige man uit Bodegraven die op 15 april zijn vrouw zou hebben doodgestoken in hun huis aan de Trompstraat heeft bekend. ‘Sorry wat ik heb gedaan. Ik wilde mijn eigen vrouw niet doodmaken. Het werd zwart voor mijn ogen,’ zei de Macedoniër dinsdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting.

Ljubisa O. ontkende tijdens eerdere zittingen de moord op zijn vrouw. Hij vertelde dat zijn vrouw een mes pakte en dat hij haar uit zelfverdediging stak. Volgens zijn advocaat verlopen de verhoren door de politie moeizaam en verklaart O. steeds iets anders.

Op 15 april werd het lichaam van de vrouw gevonden in hun huis aan de Trompstraat in Bodegraven. Ze had meerdere steekwonden in haar hoofd, hals en bovenlichaam. O. werd dezelfde dag opgepakt. Het gezin werd begeleid door hulpinstanties, de kinderen waren uit huis geplaatst.



Het Pieter Baan centrum

O. is de afgelopen weken psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. 'Het onderzoeksrapport is nog niet binnen,' vertelde de officier van justitie, 'maar wordt wel binnenkort verwacht.'

De 42-jarige verdachte zei eerder dat hij ziek is en dinsdag maakte hij opnieuw een verwarde indruk. 'Ik ben van ziekenhuis, naar gekkenhuis, naar gevangenis gegaan. Ik heb pillen gehad. Een pistool op mijn hoofd,' zo vertelde hij aan de rechter.



Het vervolg

De verwachting is dat de zaak op 3 juni inhoudelijk wordt behandeld. O. reageerde kwaad: 'Dat duurt te lang. Ik krijg pillen, ik heb buikpijn.' De rechter reageerde: 'Vastzitten is ook niet leuk. Maar wij hebben het heel druk. We kunnen uw zaak niet eerder behandelen.'



LEES OOK: Na moord op 85-jarige vrouw: 'Ik zit onschuldig vast'