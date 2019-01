Den Haag: vooral veel bouwen rond station Hollands Spoor

DEN HAAG - Aan de Verheeskade in het Haagse Laakkwartier komen waarschijnlijk acht hoge woontorens te staan. Rond de grote vestiging van de Praxis is plek voor vier flats, op de hoek rondom kantoorpand ’t Schip ook nog eens vier.

Dat blijkt uit plannen die de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) dinsdag aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Het gaat om zogenaamde gebiedsagenda’s, waaruit blijkt waar de komende jaren nieuwe woningen komen en hoeveel. Eerder maakte Revis al bekend dat er fors moet worden gebouwd in de stad. De verwachting is dat het aantal inwoners de komende jaren met ongeveer 4.000 tot 5.000 per jaar toeneemt tot 630.000 inwoners in 2040. Daarvoor zijn minimaal 10.000 woningen nodig, aldus de wethouder.

De bouw daarvan vindt vooral plaats in het centrum van Den Haag, in een gebied wat het Central Innovation District (CID) heet. Dat wordt begrensd door de grote stations Den Haag Centraal, Laan van NOI en Hollands Spoor.



Park op Utrechtsebaan

Uit de nu meer uitgewerkte plannen van Revis wordt duidelijk dat het gebied rond Den Haag Centraal Policy Campus Centraal gaat heten. Hier is plek voor tussen de 1000 en 2500 woningen. Eerder werd al bekend dat bovenop de Utrechtsebaan een park komt, zo wordt het ook mogelijke om woningen te bouwen aan de Vrijheidsplaats. Verder rekent de gemeente erop dat de Koninklijke Bibliotheek een nieuwe bestemming krijgt en hier ook woningen kunnen komen. Bovendien gaat het Koninklijk Conservatorium verhuizen naar het cultuurcomplex op het Spuiplein, dus komt ook die plek na 2021 vrij.

Tussen de Rijnstraat en de Oranjebuitensingel ziet Revis ook plek voor onder meer woningen. Bovendien werken de gemeente en NS hier aan een enorm complex over het spoor heen. Dat zou naast het busplaform moeten verrijzen. De wethouder ziet de grote aandacht voor dit gebied ook een beetje als teken dat Den Haag nog lang geen afstand neemt van het predikaat 'overheidsstad'. 'We zijn juist trots op de stad die het kloppend hart is van de regering en het bestuur en wat daarmee is verbonden', stelt hij.



Ministerie mag worden gesloopt

Rond Laan van NOI is plek voor 1.200 tot 2.000 woningen, vooral aan de kant van Voorburg. Dit stuk van de stad gaat dan ICT-securitycampus heten. Het gebied om het station wordt nu grotendeels gebruikt voor kantoren en is nog deels onbebouwd. ‘Dat biedt kansen’, aldus de gemeente. Zo komt er een enorme fietsenstalling en wordt het voormalige pand van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herontwikkeld. Het vorige college wilde niet dat het markante gebouw wordt gesloopt, van het nieuwe stadsbestuur mag dat wel.

De gemeente Leidschendam-Voorburg liet vandaag in een verklaring weten te hopen samen met inwoners en ondernemers nauw betrokken te blijven bij het uitwerken van de plannen.



Twee gezichten

Verreweg de meest woningen komen rond Hollands Spoor, die dan de naam College Campus Den Haag draagt. Het station Hollands Spoor krijgt 'twee gezichten', aldus de gemeente. Naast de bestaande entree wordt de ingang bij de Haagse Hogeschool het tweede gezicht. Bij de Laakpoort en Vlietpoort zijn plannen om een combinatie van sociale huurwoningen, kleinschalige bedrijfsruimtes en andere huur- en koopwoningen te ontwikkelen.

'Het gebied tussen de Haagse Hogeschool en station Hollands Spoor wordt aantrekkelijker en een ideale plaats om te wonen of een bedrijf te vestigen', aldus de wethouder. Uit de eerste schetsen van de gemeente blijkt dat in dit deel van de stad plek zou zijn voor achttien nieuwe torens. Waarvan de hoogste in de buurt van het station liggen.



Vier hoge torens

De gemeente denkt dat aan de Verheeskade rond de Praxis en Shurgard plek is voor vier hoge vier torens. Dat geldt ook voor Verheeskade 25, rondom kantoorpand 't Schip, onderzocht wordt of daar ook vier woontorens kunnen worden komen.

Revis in een verklaring: 'We kunnen dit alleen doen als de beschikbare ruimte beter wordt benut en moeten dus de hoogte in. Maar met de keuze voor bouwen in het Central Innovation District wordt de rest van de wijken in stad grotendeels met rust gelaten. Ook komt er geen nieuwe Vinexwijk.'



Hoge kwaliteit

Bovendien moeten het vele woningen een hoge kwaliteit krijgen, stelt hij. 'We kiezen voor mooie gebouwen, van goede architectuur, passend in de Haagse traditie. Ook willen we gebouwen die bruisen: met open ruimtes op de begane grond waar mensen elkaar tegenkomen en het verschil tussen straat en gebouw, tussen buiten en binnen nauwelijks meer opvalt.' Bovendien moet er een ruime afstand tussen de nieuwe gebouwen blijven. Op werkbezoek in het Duitse Frankfurt zag het college wat er gebeurt als de torens te dicht op elkaar staan. Dan wordt het donker op straat. 'We zorgen ervoor dat overal de zon schijnt in Den Haag.'

