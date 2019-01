Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVE: kijk naar de wedstrijd van ADO Den Haag in Turkije tegen Trabzonspor ADO Den Haag - Trabzonspor | Foto: Jim van der Deijl

DEN HAAG - ADO Den Haag is sinds afgelopen zaterdag op trainingskamp in Turkije. Aan de Turkse Rivièra nemen de mannen van Fons Groenendijk het dinsdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd op tegen Trabzonspor. De Turkse topclub staat tweede in de nationale competitie. Voor Fons Groenendijk en zijn mannen wacht dus een zware kluif. Volg de wedstrijd live via de stream hieronder.