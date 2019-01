Carnavalsvereniging vlak voor carnaval op straat: 'De nood is echt heel erg hoog'

SASSENHEIM - De Sassenheimse carnavalsvereniging De Saksen zit in zak en as. Twee maanden voor carnaval losbarst, moet de vereniging haar onderkomen verlaten. 'Dat is vlak voor het carnavalsseizoen enorm spijtig, want we hebben deze ruimte heel hard nodig om onze karren te kunnen bouwen voor de optocht, begin maart', zegt voorzitter Ed van den Berg van De Saksen. De club is daarom hard op zoek naar een nieuwe plek.

De vereniging moet weg omdat de eigenaar de loods gaat slopen en er iets anders op de plek komt. 'Het proces is in een stroomversnelling gekomen, we moeten eruit', zegt Van den Berg. Ze hebben gezocht naar een andere plek, maar tot nu toe zonder resultaat. 'We zijn door de hele streek druk bezig geweest. We hebben het bij allerlei ondernemers gevraagd, maar iedereen heeft zijn eigen ruimte hard nodig. Daarnaast worden ruimtes steeds meer verhuurd voor commerciële doeleinden.'

Zaterdag moeten ze de loods verlaten. Dat terwijl ze eigenlijk moeten beginnen met het bouwen van de praalwagens. 'Zeker in ons jubileumjaar is dat enorm spijtig, nu kunnen we misschien niet meerijden met de optocht begin maart.' De vereniging zit dan ook met de handen in het haar. 'De nood is echt heel erg hoog.'



'Geen pasklare oplossing'

Ook de gemeente kan niets voor ze doen. 'Zij hebben ook niet één, twee, drie een pasklare oplossing voor ons', zegt Van den Berg. De gemeente Teylingen laat weten dat ze in principe geen rol speelt in deze kwestie. Wel heeft ze meegezocht naar een plek, maar ook niets kunnen vinden. Teylingen adviseert De Saksen om het via andere carnavalsverenigingen in de buurt te proberen.

Wie de carnavalsvereniging verder kan helpen, kan mailen naar online@omroepwest.nl.

