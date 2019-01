Ondernemer in strijd met gemeente over belevingscentrum 40-plussers in Leidschendam

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Ondernemer Thomas van der Hoeven die aan de Scheepswerf in Leidschendam een centrum wil openen waar hij 40-plussers laat kennismaken met moderne snufjes, lijkt de handdoek in de ring te gooien. De gemeente weigert een vergunning voor zijn centrum, omdat er een - volgens de gemeente - enorm deel horeca bijzit. Dat bleek dinsdadg bij de Raad van State.

Na de zitting gaf Van der Hoeven te kennen dat zijn centrum er 'door tegenwerking van de gemeente' vermoedelijk nooit zal komen. De ondernemer zegt de horeca nodig te hebben om de rest van het centrum te bekostigen.

De gemeente steunde het plan van Van der Hoeven in 2016 overigens wel. Bewoners van de Scheepswerf en omgeving kwamen echter massaal in verzet. ‘Met spandoeken en zo,’ zei de Voorburger bij wie het buurtprotest er flink in hakte.

Zorghotel werd horeca





In eerste instantie kreeg Van der Hoeven een vergunning omdat hij in het door hem aangeschafte pand aan de Scheepswerf ook een zorghotel wilde beginnen. Toen dat verviel en er horeca voor in de plaats kwam, haakte de gemeente af aldus een woordvoerder. De gemeente wil alleen instemmen als de horeca een stuk kleiner wordt.

Volgens Van der Hoeven is zijn initiatief met kleinere horeca niet overeind te houden. Nu de bouwkosten zijn gestegen van vier naar zes ton moet de horeca zelfs groter worden, zei Van der Hoeven. Niettemin hoopt hij dat de Raad van State de gemeente in het ongelijk stelt. De uitspraak volgt over zes weken.