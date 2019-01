Moord in de Schilderswijk: 'De schutter liep vrij rustig weg'

DEN HAAG - Een getuige - hij wil niet met zijn naam genoemd worden - zit op de bank tv te kijken, als hij drie schoten hoort, het is dan rond 13.00 uur. 'Het kon geen vuurwerk zijn', vertelt de man. Vanuit zijn flat kijkt hij de Netscherstraat in. Daar ziet hij het slachtoffer, 'een Turkse man van in de veertig met wat langer haar', in elkaar zakken.

'De schutter liep vrij rustig richting de Delftselaan.' Gelijk belt de getuige de politie. Hij roept zijn vader die op dat moment in de keuken staat. Even later vult de straat zich met politie. Naast agenten melden ook leden van het arrestatieteam zich. 'Ze gingen zoeken in de straat.'

Kort na de schietpartij meldt een persoon zich op het politiebureau en wordt aangehouden. 'Zijn betrokkenheid bij het schietincident wordt onderzocht', meldt de politie.



Gaatjes in zijn buik

Een vrouw die in de Netscherstraat woont vertelt dat ze schoten hoort. 'We zagen hem liggen, tilden zijn T-shirt op en hij had gaatjes in zijn buik.' Ook haar moeder die ramen aan het zemen is hoort de knallen. Ze denkt - net als veel mensen - aan vuurwerk.

Buurtbewoners zien dat de man nog gereanimeerd wordt. Die eerste hulp mag niet meer baten. Het slachtoffer overlijdt ter plekke. 'Het is echt in tien minuten gebeurt', vertelt een buurtbewoonster. Om 12.58 uur vertrekt ze van huis voor een afspraak bij de tandarts. Als ze even later terugkomt is de man al overleden.



Geen ruzie

De vrouw is blij dat ze er niks van meegekregen heeft. Net als het merendeel van de bewoners heeft ze niks gezien. 'Er was geen ruzie, anders waren we wel gaan kijken', zegt een ander. 'We zijn nogal nieuwsgierig.'

Het slachtoffer zou in de flat wonen in de Nescherstraat. 'Een apart figuur', zo omschrijft iemand hem. Omdat de ingang van zijn huis een portiek is op de hoek van de Ruijsdaelstraat en de Netscherstraat kennen veel van de bewoners die op de begane grond wonen hem alleen van gezicht. De politie heeft de identiteit van de man nog niet bekend gemaakt.



Onduidelijkheid over motief

Waarom hij is neergeschoten? Dat weten ze niet. Ook de groepen mensen die zich al snel na het incident verzamelen rondom de afzetting bij de Ruijsdaelstraat zeggen van niks te weten. Niet wie en niet waarom.

Gelijk na de moord laat de politie zwarte hekken aanrukken. Over het slachtoffer wordt een tent geplaatst, forensische rechercheurs gaan aan de slag. De ingang van de flat waar het slachtoffer vermoedelijk woont wordt afgesloten, niemand mag naar binnen.



Huis bewaakt

Een huis tegenover de plek waar de man werd doodgeschoten wordt bewaakt door agenten, de voordeur staat open. Het galerijtje is afgesloten en wordt bewaakt. Volgens overburen woont de schutter er.

Een jongen die een huis verder woont heeft niks van de moord meegekregen. Hij lag te slapen: 'Ik heb niet eens de schoten gehoord', zegt hij terwijl hij zijn scooter start. Zijn moeder was hem komen waarschuwen.



Onveilig gevoel

Een vrouw die uit het raam op de eerste verdieping hangt hoopt vooral dat snel duidelijk wordt wat zich heeft afgespeeld: 'Dit geeft een onveilig gevoel', zegt ze.