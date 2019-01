Opnieuw zomerterrassen in de Haagse Reinkenstraat

DEN HAAG - Op de Reinkenstraat in Den Haag mogen de komende zomer een aantal parkeerplaatsen weer ingericht worden als terras. De meeste bewoners en ondernemers zijn enthousiast over de proef, blijkt uit een enquête van de gemeente Den Haag.

Afgelopen zomer hadden zes ondernemers voor het eerst een zomerterras neergezet. In de Reinkenstraat is de parkeerdruk te hoog om altijd terrassen op parkeerplaatsen te plaatsen. Maar in de zomermaanden is het er rustiger en dan kan het dus wel.

Uit een enquête die de gemeente liet uitvoeren naar aanleiding van de proef is gekomen dat 77 procent van de 261 respondenten, positieve ervaringen heeft met de zomerterrassen. Zij vinden dat de terrassen een gezellige sfeer geven, ze goed zijn voor de ondernemers en de straat er leuker op wordt. Ruim de helft van de respondenten noemt een of meer kritiekpunten of heeft enkele kanttekeningen. Dat gaat meestal over de extra parkeerdruk, de uitstraling van de terrassen en overlast.



Voorstanders

Ruim tweederde is voor het voortzetten van de proef, zestien procent is tegen en voor de overige zestien procent hangt het af van met name de parkeerdruk, het aantal terrassen en de beperking van de overlast.

Volgens de gemeente is aangetoond dat er draagvlak is voor de zomerterrassen en komen ze ook in 2019 terug in de Reinkenstraat. 'Wij willen meer kansen geven aan ondernemers, vooral door hun meer ruimte te geven', zegt wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos). 'De zomerterrassen in de Reinkenstraat zijn niet alleen een mooie kans voor de ondernemers, maar ook gezellig voor bewoners en bezoekers.'

De zomerterrassen mogen open van 1 juni tot 1 oktober.