OM start misbruikonderzoek naar oud-trainer HAAG Atletiek

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek gestart naar voormalig atletiektrainer Jerry M. uit Rotterdam. De 58-jarige man was onder meer actief bij de Haagse club HAAG Atletiek. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarige meisjes.

Jerry M. stapte vorig jaar naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat als tuchtcommissie optreedt in de atletiekwereld, waar hij een volledige bekentenis aflegde. Het OM heeft nu besloten een onderzoek in te stellen na publicaties in de media.

'Om een goed beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd zal het onderzoeksteam alle relevante informatie opvragen', laat het OM weten. 'Inmiddels is het dossier bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) gevorderd.'



Geen aangiftes

Verder zegt het OM dat er wel meldingen zijn gedaan, maar dat dat vooralsnog niet tot aangiftes heeft geleid. 'Alle meldingen worden geïnventariseerd. Uiteindelijk zal door het OM beoordeeld worden of er strafbare feiten zijn gepleegd en of die vervolgbaar zijn.'

Jerry M. is inmiddels door de AtletiekUnie voor het leven geroyeerd als lid.

