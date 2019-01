Deel dit artikel:













Haagse ruw gewekt door naar geld zoekende mannen met bivakmutsen Foto: John van der Tol

DEN HAAG - De bewoonster van een huis aan de Lübeckstraat in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag overvallen. De vrouw lag te slapen toen ze rond 1.00 uur wakker werd van twee mannen met bivakmutsen die in haar kamer stonden.

In de hoop er met geld vandoor te kunnen gaan, namen de onbekenden de handtas van de bewoonster mee. Ze renden daarna het huis uit en zijn sindsdien spoorloos. De politie is op zoek naar mensen die iets verdachts hebben gezien of die eventueel een tas hebben gevonden.