Twee jaar geëist voor brandstichting in bedrijfspand aan Binckhorstlaan

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van twee jaar tegen een 35-jarige Poolse man die brand zou hebben gesticht in een bedrijfspand aan de Binckhorstlaan in Den Haag. Daar brandde 16 april 2018 een bedrijfsauto uit. Twee andere wagens raakten beschadigd.

Verder vernielden de vlammen de roldeuren van het pand. Volgens het OM zou de verdachte ook gereedschappen uit het bedrijfspand gestolen hebben. De man ontkende dinsdag bij de Haagse rechtbank de brandstichting en de diefstallen. Hij zit al enige tijd vast.

Een getuige hoorde om vier uur ’s ochtends een harde knal uit het bedrijfspand aan de Binckhorstlaan, en zag een witte bestelbus met piepende banden wegrijden. De lichten van de auto waren gedoofd.



Grote ravage

'De politie trof een ravage aan in het bedrijf', zei de officier van justitie dinsdag bij de Haagse rechtbank. Volgens haar is de Poolse verdachte de bewuste nacht twee keer bij het pand geweest, één keer om de gereedschappen te ontvreemden, en de tweede keer om brand te stichten. Daarmee zou hij zijn sporen hebben willen uitwissen, aldus de officier. De aanklaagster meent dat, vanwege de grote materiële schade in het bedrijfspand, de Poolse man een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar verdient.

De Poolse man erkende dinsdag bij de rechtbank dat hij die nacht in de buurt van het bedrijfspand is geweest. De verdachte, die in Den Haag werkt als kabellegger, had bij een tankstation afgesproken met een Turkse collega. Die kwam echter niet opdagen. 'Ik heb er toen nog even geplast en ben weggegaan', zei de Poolse man tegen de rechters.



'Er is geen bewijs'

Hij ontkende dat de witte bestelbus die op bewakingsbeelden zijn te zien, zijn auto was. Volgens zijn advocaat is er geen enkel bewijs dat hij brand heeft gesticht in het pand, of gereedschap heeft gestolen.

Uitspraak over twee weken.