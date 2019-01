Deel dit artikel:













Tegels vertellen verhalen over Regentesse- en Valkenboskwartier Foto: Omroep West Foto: Omroep West

DEN HAAG - 'Het is juist grappig om die kleine dingen te vinden die anders vergeten worden.' Myrthe Cools is initiatiefnemer van Tegel Weetjes. Een app op je telefoon waarmee je QR-tegels kunt scannen in het Regentesse- en Valkenboskwartier.

'Een aantal jaren geleden ben ik gaan afvallen. Ik liep toen door de wijk en dan vraag je je dingen af', vertelt Cools. 'Wat zat er in dat pandje daar op de hoek? Daar staat nu iets nieuws, daar moet ooit iets anders hebben gestaan. Dat soort vragen. Het bleek lastig om de antwoorden te vinden en door de speciale tegels te scannen verschijnen de antwoorden nu spontaan op de telefoon.' Her en der kom je in de wijken nu namelijk tegels tegen met een QR-code. Als je die scant met je mobiel krijg je informatie over de plek. 'Het is leuk om te weten bijvoorbeeld dat op het Regentesseplein vroeger een kerk stond, maar ook welke streetartist dat electriciteitshuisje heeft beschilderd', zegt Myrthe.

Niet alleen voor toeristen En de tegels zijn niet alleen bedoeld voor de achteloos slenterende toerist. Ook voor bewoners zelf is het volgens de initiatiefneemster leuk: 'Je leert de wijk opnieuw kennen en op een andere manier naar de wijk kijken.' Er is nog ruimte voor extra QR-tegels. Dus mensen die leuke weetjes weten over de wijken kunnen die melden op de website van Tegel Weetjes.