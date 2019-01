Kans op speelminuten Kishna, Groenendijk: 'Het gevoel bij hem moet goed zijn'

DEN HAAG - Er is een grote kans dat Ricardo Kishna komende vrijdag zijn rentree maakt bij ADO Den Haag. Dit laat de Haagse club tijdens het trainingskamp in het Turkse Belek doorschemeren. Fons Groenendijk houdt wel een vinger aan de pols. 'We leggen er niet te veel druk op', zei de oefenmeester.

Groenendijk ging na de met 3-1 verloren oefenwedstrijd tegen Trabzonspor verder in op de situatie van Kishna. Zo zei hij onder andere dat de aanvaller goed aan het trainen is en dat er dagelijks contact is over zijn fysieke gesteldheid.

'Het juiste moment voor Kishna kan inderdaad vrijdag zijn', beaamde Groenendijk. 'Maar we gaan niet zitten op een week langer of een week korter. Het gevoel van Kishna moet goed zijn.'



Doel van het trainingskamp

Groenendijk ging ook verder in op het doel van het trainingskamp van ADO in Turkije. 'De laatste vijf wedstrijden voor de winterstop zijn een blauwdruk', zei de Leidenaar. 'In de omschakeling kunnen we iedereen pijn doen. Wel hebben we moeite met het spel maken. Dat zijn geen verwijten, maar feiten.'

'We gaan de komende week perfectioneren waar we goed in zijn', vervolgde Groenendijk. 'En ons verbeteren in spelen tegen verdedigende tegenstanders.'

LEES OOK: VIDEO: Lex Immers in de wasbak, Havekotte schrikt zich rot