Familie vermoorde Iraniër: 'Dit is in lijn met onze vermoedens'

Ahmad Mola Nissi werd in november 2017 doodgeschoten | Foto: Politie

DEN HAAG - De familie van Ahmed Mola Nissi, de Iraniër die in november 2017 werd vermoord in Den Haag, hoopt op meer sancties tegen Iran. Dinsdag werd bekend dat het land waarschijnlijk achter de moord zit.

'Hoewel dit bericht ons choqueert en verbaast, is deze conclusie in lijn met onze vermoedens', schrijft de familie in een schriftelijke verklaring. 'De politieke maatregelen staan wat ons betreft echter los van het strafrechtelijke onderzoek. Wij wachten nog altijd op berechting van de daders en hun opdrachtgevers.'

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet dinsdag weten dat Iran waarschijnlijk achter de moorden op Mola Nissi in 2017 in Den Haag en Ali Motamed twee jaar eerder zit. Dat blijkt ook de reden geweest dat twee Iraanse diplomaten Nederland zijn uitgezet. Onder meer hun banktegoeden zijn bevroren.

