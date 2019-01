Deel dit artikel:













Restaurants in Scheveningse haven komen met de schrik vrij Hoog water in de Scheveningse haven | Foto: Mariëlle Bakker

DEN HAAG - Het waren spannende uren in Scheveningen, vooral voor de restaurants in de haven. Vanwege de harde wind in combinatie met springtij, kwam het water extreem hoog te staan. Rond 16.45 uur kwam het water zelfs tot 2.45 meter boven NAP. Bij onder meer restaurant Encore, dat in de Scheveningse haven ligt, was het nog even spannend of zij de voeten droog konden houden.

Als voorzorgsmaatregel op het hoge water werden bij de entree van het restaurant zandzakken neergelegd. 'Zoals je ziet zijn we maatregelen aan het treffen, maar het water blijft alleen maar stijgen', vertelt Nadine Kooijmans van restaurant Encore. 'Ik hoop dat het droog blijft want we hebben sinds kort een nieuw tapijt dus ik ben benieuwd.' Ook Jan van Dam van restaurant Encore is druk in de weer met het plaatsen van zandzakken zodat het water niet verder kan komen. Hij reageert ook verbaasd op het alsmaar stijgende water: 'Het is de eerste keer dat ik het water zo hoog zie.'

Droge voeten Van Dam is echter niet bang dat het fout gaat. 'Tuurlijk gaan we het redden', zegt hij vol vertrouwen. En dat vertrouwen bleek terecht, want het ging net goed voor de restaurants in haven. Uiteindelijk kwam het water slechts tot drempel en bleven de voeten dus droog. LEES OOK: IN BEELD: Storm op Scheveningen