Lex Immers over contractverlenging: 'Over interesse niet te klagen, maar ik wil bij ADO blijven' Lex Immers | Foto: Omroep West Sport

DEN HAAG - Is Lex Immers volgend seizoen nog speler van ADO Den Haag? Als het aan de middenvelder zelf ligt wel. 'Ik wil graag blijven', zei hij tijdens het trainingskamp in Turkije. 'Er is nu een radiostilte tussen mij en ADO. Maar ik verwacht dat er binnenkort wel een moment komt dat we er samen uit komen.'

Een nieuw contract wordt sowieso niet tijdens het trainingskamp getekend. 'Mijn zaakwaarnemer is hier niet', zegt Immers. 'Zonder hem ga ik niet om de tafel zitten met ADO.' ADO en de Hagenaar hebben wel met elkaar gesproken. 'Daar is nog geen vervolg op gekomen', weet Immers. 'Ik heb over interesse van andere clubs niet te klagen. Maar mijn wens is om hier verder te gaan.'

Tweede seizoenshelft 'Wat er komende vier maanden gebeurt zie ik wel', laat de middenvelder ook weten. 'Ik ben nu bezig met de tweede seizoenshelft. Komt ADO niet, dan ga ik ergens anders heen. Komt ADO wel, dan blijf ik hier.' LEES OOK: Kans op speelminuten Kishna, Groenendijk: 'Het gevoel bij hem moet goed zijn'