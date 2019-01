Groeten uit Belek: Haags bakkie om op te warmen en de eerste wedstrijd van 2019

DEN HAAG - De eerste dag van Omroep West in de Turkse badplaats Belek stond natuurlijk in het teken van de oefenwedstrijd tussen ADO Den Haag en Trabzonspor, maar ook daarnaast gebeurde er genoeg. Dit zijn drie leuke, opvallende en opzienbarende zaken uit Turkije.

1. Haags Bakkie

Wat direct opviel bij aankomst in Turkije was de temperatuur. Die was namelijk nog lager dan in Nederland. En dat terwijl veel mensen denken dat een trainingskamp in de winterstop vaak gehouden wordt in warme oorden. Nou niet dus. Gelukkig zorgde materiaalman Rob Ravestein tijdens de oefenwedstrijd ADO Den Haag - Trabzonspor voor wat warmte. Voor de vrouwen had hij een gulle lach, voor de mannen een lekker bakkie koffie. Bedankt Rob! Ondanks een lekker bakkie 'pleur' verloor ADO haar eerste wedstrijd van 2019.

2. Contract Immers

Nog vóór je als verslaggever in het vliegtuig stapt naar een trainingskamp noteer je altijd wat zaken die 'hot' zijn. Een daarvan is het aflopende contract van Lex Immers. Wij vroegen hem dinsdag hoe zijn toekomst eruit ziet. Hij was er duidelijk over: 'Komt ADO niet, dan ga ik ergens anders heen. Komt ADO wel, dan blijf ik hier.'

3. Speelt Kishna tegen VVV?

ADO start 2019 met vijf wedstrijden tegen directe concurrenten. Het schema ziet er als volgt uit: VVV Venlo, NAC Breda, Heracles Almelo, FC Emmen en PEC Zwolle. Dat zijn vijf wedstrijden waar je Ricardo Kishna graag aan het werk ziet, maar gaat dat ook gebeuren? De kans wordt met de dag groter, want volgens de laatste geluiden gaat de rappe buitenspeler vrijdag zijn eerste minuten van het seizoen maken in een oefenwedstrijd tegen Istanbul Basaksehir.

Vraag van de dag:



Antwoord: Zoals ADO Den Haag er nu in staat moeten er eerst uitgaande transfers plaatsvinden, voordat de Haagse club weer nieuwe spelers aantrekt. Bas Kuipers en Donny Gorter zijn momenteel niet gelukkig met het geringe aantal speelminuten. Wanneer een club zich meldt voor deze spelers is ADO bereid om mee te werken aan een overgang.

