'Gemeenten samen naar HMC over mogelijke sluiting ziekenhuizen'

DEN HAAG - De wethouders Zorg van Den Haag, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg trekken gezamenlijk op richting HMC rond de mogelijke sluiting van het Bronovo Ziekenhuis en Antoniushove. Dat zei wethouder Juliette Bouw (CDA) dinsdagavond in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg.

De raad had een spoeddebat gevraagd over de plannen van Haaglanden Medisch Centrum. De ziekenhuisgroep heeft nu drie ziekenhuizen: Westeinde, Bronovo en Antoniushove. Er wordt gekeken hoe in de toekomst de zorg georganiseerd kan worden, en daarbij wordt ook de mogelijkheid genoemd om alle zorg te concentreren in het ziekenhuis Westeinde in Den Haag. Bronovo en Antoniushove zouden dan dus sluiten.

'Genoeg is genoeg, het ziekenhuis moet blijven', zei Bianca Bremer van de fractie van GBLV in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. 'Zeker zijn van goede en betaalbare zorg dichtbij huis is een basisvoorwaarde voor de inwoners van onze gemeente', vulde Sangita Paltansing van de PvdA aan. Sabrina van den Heuvel van de VVD: 'Niet alleen basiszorg, maar ook specialistische zorg dreigt nu in de verdrukking te komen'.



'Duidelijkheid over de plannen'

Wethouder Bouw heeft inmiddels een afspraak staan met de Raad van Bestuur van de ziekenhuisgroep. 'Ik wil duidelijkheid over de plannen en ook horen in welke richting de Raad van Bestuur nu eigenlijk denkt.' En om de zorgen kracht bij de te zetten, trekt ze daarbij dus op met de collega-wethouders uit Den Haag, Wassenaar en Voorschoten.

Ook gaat Bouw praten met minister Bruno Bruins (VVD) van Medische Zorg over de mogelijke sluiting. De gemeenteraad en het college van b&w sturen bovendien nog een gezamenlijke brief met hun zorgen aan de Raad van Bestuur van HMC.





