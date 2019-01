Tunnel onder Beatrixlaan Rijswijk komt er (voorlopig) niet

RIJSWIJK - Er komt voorlopig geen tunnel onder de Beatrixlaan in Rijswijk. Dat is de uitkomst van een spoeddebat in de gemeenteraad van Rijswijk. Een tunnel is nu financieel niet haalbaar, zei wethouder Björn Lugthart. De raad is teleurgesteld, maar een kleine meerderheid legt zich erbij neer.

De Beatrixlaan in Rijswijk, dat is de weg langs winkelcentrum In de Bogaard, is al jaren een discussiepunt in de gemeente. Omdat het in de spits altijd enorm druk is, heeft de gemeenteraad vorig jaar unaniem een motie aangenomen waarin de voorkeur voor een tunnel wordt uitgesproken. Dat zou de leefbaarheid enorm ten goede komen.

Burgemeester en wethouders wilden eerst ook een tunnel, maar komen er nu op terug. Uit gesprekken met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Den Haag is volgens de wethouder gebleken dat een tunnel 'financieel niet haalbaar is'. Daarom is nu afgesproken dat er op korte termijn gekeken wordt hoe de doorstroming op de weg verbeterd kan worden. Dat zou ook al beter zijn voor de leefbaarheid. Een en ander staat in een bestuursakkoord.



Oppositie: 'Ga opnieuw onderhandelen'

In dit akkoord staat wel dat er mogelijk op de lange termijn alsnog een tunnel kan komen, maar dan alleen als uit onderzoek blijkt 'dat er teveel auto's' over de Beatrixlaan rijden. De oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben hier geen vertrouwen in en zien een tunnel er niet meer van komen. Ze willen dat wethouder Björn Lugthart weer gaat onderhandelen.

Maar die ziet hier niets in omdat de Metropoolregio en de gemeente Den Haag hebben aangegeven dat een tunnel te duur is. Zonder akkoord met die twee partijen zou Rijswijk alles zelf moeten financieren en daarvoor is geen geld. De coalitiepartijen gingen daarom dinsdagavond uiteindelijk mee met de eigen wethouders en stemden in met een weg boven het maaiveld.