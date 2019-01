Deel dit artikel:













Eethuis Den Haag loopt schade op door brand De brandweer bluste het vuur in eethuis Casablanca. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In een eethuis in Den Haag heeft in de nacht van dinsdag op woensdag korte tijd brand gewoed. Het vuur brak even na twaalf uur uit in de keuken van eethuis Casablanca op de Wagenstraat in het centrum van de stad. Niemand raakte daarbij gewond.

Bewoners van de bovengelegen woningen moesten vanwege de brand tijdelijk hun huis uit. Nadat de brandweer de panden geventileerd had, konden zij weer naar binnen. Hoe groot de schade precies is kon een woordvoerder van de brandweer niet zeggen: ' de ramen zijn zwartgeblakerd, dus dat zegt denk ik wel genoeg.' Hoe het vuur in de shoarmazaak precies kon ontstaan, is niet duidelijk.