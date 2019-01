Actieweek onderwijs eindigt met brede staking op 15 maart

REGIO - Het onderwijs houdt halverwege maart een actieweek die op vrijdag 15 maart eindigt met een landelijke staking. De FNV-bonden Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV Onderwijs en Onderzoek roepen leden uit alle onderwijssectoren op mee te doen.

De AOb wil vlak voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart duidelijk maken dat er meer geld nodig is om lerarentekorten tegen te gaan. Een enquête van de bond wijst volgens de AOb uit dat het lerarentekort het onderwijs ontregelt. Volgens AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is een baan in het onderwijs minder aantrekkelijk is geworden.

De actiebereidheid bij het onderwijspersoneel is hoog in alle sectoren, blijkt uit de enquête die eind november onder AOb-leden gehouden is. In januari en februari komen er in de aanloop naar de actieweek en de landelijke stakingsdag debatten en prikacties in afzonderlijke sectoren.

