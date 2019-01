Deel dit artikel:













Boor Victory Boogie Woogietunnel nadert eindpunt Het eerste deel van de tunnelboor van de Rotterdamsebaan arriveert. | Archieffoto gemeente Den Haag/Jurriaan Brobbel

DEN HAAG - Het boren van de Victory Boogie Woogietunnel is voltooid. Donderdag komt de tunnelboormachine die de naam Catharina-Amalia draagt, aan op haar eindpunt in bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag.

De Victory Boogie Woogietunnel is onderdeel van de Rottersdamsebaan. Dat is de nieuwe weg die de snelwegen A4 en A13 verbindt met het centrum van Den Haag. Een jaar geleden, op 12 januari, is gestart met het boren van de tunnel die ongeveer 1,6 kilometer lang is. Dat gebeurde met het inzegenen van de boormachine en een beeldje van de Heilige Barbara, beschermheilige van een ieder die gevaarlijk werk doet.

Feestje Donderdagmiddag om vijf uur wordt de boormachine feestelijk ingehaald. Het programma Studio Haagsche Bluf van 89.3 Radio West is er live bij. In juli 2020 is de Rotterdamsebaan klaar en moet de bereikbaarheid van Den Haag verbeterd zijn.