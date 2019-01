Deel dit artikel:













Slachtoffer schietpartij Netscherstraat Den Haag is 48-jarige man Politie doet onderzoek na dodelijke schietpartij Netscherstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - De man die dinsdagmiddag om het leven kwam bij een schietincident op de Netscherstraat in de Schilderswijk in Den Haag is een 48-jarige man. Dat meldt de politie.

Agenten en ambulancepersoneel probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de man overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Agenten hielden na het schietincident een 51-jarige Hagenaar aan als verdachte. Hij meldde zichzelf bij de politie en wordt gehoord over zijn rol bij het schietincident.

Drie schoten Het schietincident vond plaats rond 13.00 uur. Een getuige hoorde drie schoten. 'De schutter liep daarna vrij rustig richting de Delftselaan.' Een vrouw zag het slachtoffer op straat liggen. 'We tilden zijn T-shirt op. Hij had gaatjes in zijn buik.' Het slachtoffer zou een bewoner zijn van de flat in de Netscherstraat. 'Een apart figuur', zo omschreef iemand hem dinsdagmiddag. LEES OOK: Moord in de Schilderswijk: 'De schutter liep vrij rustig weg'