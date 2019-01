Kostbare koninklijke vazen komen terug naar Wassenaar

WASSENAAR - Twee kostbare koninklijke vazen afkomstig uit het interieur van raadhuis De Paauw, komen terug naar Wassenaar. Paleis Het Loo in Apeldoorn had de zogeheten jardinières een aantal jaar in bruikleen en dat traject komt nu ten einde. Maar voordat de porseleinen bloemenhouders terugkeren, moeten ze eerst nog worden gerestaureerd.

De jardinières raakte in november 2017 namelijk beschadigd tijdens een transport naar een depot van Paleis Het Loo. Uit het schaderapport blijkt dat de schade 'beperkt' is. Er zitten barstjes op plekken waar al eerder schade was en die kunnen worden gerestaureerd.

Paleis Het Loo zorgt voor dat restauratietraject, in overleg met de gemeente Wassenaar. Na de restauratie worden de vazen voorlopig ondergebracht in een depot. Het college zoekt nog naar een permanente bestemming voor de vazen.



Vazen afkomstig uit Rusland

Over de waarde van de vazen was eerder niet veel bekend, totdat enkele jaren geleden tijdens een veiling in de Verenigde Staten een soortgelijke jardinière een paar miljoen dollar opbracht.

Deze jardinières zijn afkomstig uit Rusland en waarschijnlijk in de negentiende eeuw in De Paauw terechtgekomen via de voormalige bewoner Prins Frederik. Hij was de zwager van Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland en echtgenote van Koning Willem II.

