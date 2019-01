'Wolf in schaapskleren vermoordde zakenpartner met hakbijl en touw na ruzie over geld'

ALPHEN AAN DEN RIJN - De 58-jarige Rik B. uit Alphen aan den Rijn bracht afgelopen zomer zijn zakenpartner op brute wijze om het leven na een ruzie over geld. Dat zei het Openbaar Ministerie (OM) woensdag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de zaak. Volgens justtitie sloeg B. het slachtoffer meerdere keren met een hakbijl op zijn hoofd en wurgde hem daarna met een touw. B. zelf ontkent. Het OM noemt hem een 'wolf in schaapskleren'.

Op drie augustus kwam er een telefoontje binnen bij het alarmnummer 112 dat er een dode zou liggen in het bedrijfspand aan de Ondernemingsweg. B. en het slachtoffer hadden daar samen een communicatie- en vertaalbedrijf. De verdachte was woensdag zelf aanwezig op de zitting, net als veel familie van het slachtoffer.

Bij aankomst ziet de politie meteen dat de 54-jarige man met veel geweld is omgebracht. Het OM denkt dat er gevochten is in het bedrijfspand aan de Ondernemingsweg en doet daar onderzoek naar. Het slachtoffer is een van de eigenaren van het bedrijf, een volgens zijn advocaat 'keurige' man die eind juli naar Zeeland verhuisde om daar in Dreischor een bed and breakfast te beginnen met zijn vrouw.



Verdenking op zakenpartner

Na het bekijken van camerabeelden en getuigeverhoor verschuift de verdenking al snel naar de zakenpartner van het slachtoffer, de man die 112 belde.

B. had verklaard dat hij die ochtend om 08.20 uur op kantoor aankwam en daar zijn dode zakenpartner vond. Maar die verklaring klopte niet met de gegevens van zijn auto, computer en camera. Daaruit zou blijken dat B. al een uur eerder op kantoor is.



Dagenlang onderzoek

Na de moord doet de politie dagenlang onderzoek in het pand aan de Ondernemingsweg. In de sloot achter het bedrijf wordt een vuilniszak gevonden met daarin bebloed touw en een bijl. Het bloed is van het slachtoffer. Ook zijn er bloedspatten op de kleding van B. Hij wordt in september aangehouden maar heeft de moord altijd ontkend. Nu zwijgt hij. 'Het gaat om een a-typische verdachte een man die om zijn zakenpartner rouwt', aldus de advocaat van B.

Omdat B. zwijgt, wil het OM meer onderzoek. Zo wil justitie de bijl en zijn stappenteller nader bekijken en wil men vezelonderzoek doen op kleding. Ook wil het OM een onderzoek naar de psyche van B., al denkt de officier niet dat dat veel op zal leveren. 'B. zwijgt, dus er komt geen antwoord op vele vragen', aldus de officier.



'Twijfel aan financieel motief'

De advocaat van B. twijfelt of haar client een financieel motief had. Ze wil dat onderzocht wordt hoe het bedrijf aan de Ondernemingsweg er financieel voor stond. Een persoonlijkheidsonderzoek vindt ze niet nodig, omdat haar client 'heel diep ontkent.' Daarbij twijfelt ze aan sommige conclusies in het sectierapport.

Het OM denkt dat de vrouw van B.een valse verklaring heeft afgelegd om haar man te helpen. De politie kwam daarachter doordat ze vrouw van B. afluisterde in de auto.'Ze heeft haar verkaring afgestemd met haar man. Ze verschafte hem een alibi. Maar haar verhaal klopt niet.' OM wil dat vrouw van B. gehoord wordt door een onderzoeksrechter.



Onderzoek naar psyche

De rechter besluit dat B. psychisch onderzocht moet worden, de vrouw van B. moet gehoord worden over haar verklaring. Over drie maanden gaat de zaak verder. B. blijft tot die tijd in de cel.

