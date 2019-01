Deel dit artikel:













Extra shows voorstelling Jochem Myjer in Carré Jochem Myjer | Foto: ANP

LEIDEN - Goed nieuws voor alle fans van Jochem Myjer die geen kaartje konden bemachtigen voor de voorstelling Adem in, adem uit. Vanaf september tot en met november komen er 15 extra shows, allemaal in het Amsterdamse theater Carré. De Leidse cabaretier laat via Twitter weten zeer in zijn nopjes te zijn.

De 50.000 kaarten voor de eerste 36 shows van 15 januari tot en met 23 mei waren vorig jaar binnen drie uur uitverkocht. Wanneer de kaarten voor de extra voorstellingen in de verkoop gaan, wordt later bekendgemaakt. LEES OOK: 'Avondje Jochem Myjer? Dat is dan 36 uur wachten alstublieft'