Mogelijk invasie van konijnen en ratten in dierenasiel na moord

DEN HAAG - De Haagse dierenopvang Het Knagertje is binnenkort mogelijk ruim duizend Franse knaagdieren rijker. Medewerkers van de opvang wachten op toestemming van de Franse overheid om de beestjes daar op te halen. Voor de knaagdieren dreigt een vroegtijdige dood omdat hun eigenaar, een fokker, is gearresteerd op verdenking van de moord op zijn vrouw.

Een deel van de dieren is al uit Frankrijk gehaald door andere asiels in België en Limburg. Het Knagertje heeft zo al een aantal cavia's opgevangen. De Haagse instelling heeft nog geen toestemming om rechtstreeks dieren uit Frankrijk te halen, maar hoopt die wel te krijgen.

'Als het zover is willen we een kleine vrachtwagen huren om ze op te halen,' vertelt Geertje van Kranen van Het Knagertje. 'We hebben gisteren dertig euro ontvangen om de benzine van te betalen en er zijn door verschillende mensen kooitjes gebracht om de dieren in te vervoeren. Er zijn nog meer hamsterkooitjes nodig, en voer en hooi zijn altijd welkom.'



Ruim duizend knaagdieren

Volgens Van Kranen moeten er nog zo'n duizend dieren worden gered. Het gaat onder meer om ratten, hamsters, konijnen en gerbils.

In het verleden heeft Het Knagertje financiële problemen gehad, maar de opvang van de knaagdieren moet nu geen probleem zijn, zegt Van Kranen. 'In onze nieuwe vestiging kunnen we veel meer activiteiten doen die geld opbrengen, van pension tot lezingen en een bingo. De kosten voor de Franse dieren moeten we kunnen dekken, evenals eten en een dierenarts.'