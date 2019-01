Piemel tegen hoofd van vrouw op kerkhof: dertig uur werkstraf

DEN HAAG - Een 38-jarige man uit Den Haag die vorig jaar op een begraafplaats zijn geslachtsdeel tegen het gezicht van een vrouw wreef, krijgt een werkstraf van dertig uur. 'Dat is respectloos om op een begraafplaats te doen’, zei de Haagse politierechter woensdag tegen de advocaat van de verdachte.

Meerdere bezoekers van de Haagse begraafplaats Oud Eik en Duinen keken op 22 augustus vorig jaar ontsteld toe hoe de beschonken Pool Marcin M. daar om één uur 's middags op een bankje openlijk masturbeerde. Daarna wreef hij zijn piemel tegen het hoofd van een vrouw die naast hem zat; ook wel swaffelen genoemd.

Eerder zei M. tegen de politie dat hij 'gewoon aan het knuffelen was' met de vrouw, die een bekende van hem is. Maar volgens de vrouw is dat niet waar. Zij zou hebben geroepen dat hij 'normaal moest doen' toen hij zijn geslacht tevoorschijn haalde. Ook kinderen en een uitvaartmedewerker zagen de man aan zijn piemel trekken en dat hij de vrouw swaffelde. De bezoekster van de begraafplaats zou de Pool slechts enkele weken hebben gekend. Ze wilde helemaal geen seks met hem en was niet gediend van zijn actie.



'Wel een beetje lullig'

M. stond woensdag ook terecht voor een winkeldiefstal. De advocaat van M. was daarvan op de hoogte, maar wist niets van de swaffelzaak op de begraafplaats. Dat kwam voor hem als een verrassing. 'Dat is wel een beetje lullig’, zei de rechter voordat beide zaken behandeld werden.

De verdachte zelf kwam niet opdagen. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van dertig uur, gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM). Voor de diefstal van een blikje bier bij de supermarkt kreeg de Pool twee weken celstraf, omdat het niet de eerste keer was dat hij dat deed.

