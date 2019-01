'Rijswijk had eerder moeten sparen voor tunnel Beatrixlaan'

RIJSWIJK - De gemeente Rijswijk had de afgelopen jaren zelf moeten sparen voor ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan. Alleen dan was er kans dat andere partijen willen meebetalen. Dat zegt de Rijswijkse oud-wethouder René van Hemert in reactie op het afblazen van het tunnelplan.

Dinsdagavond bleek dat een meerderheid in de Rijswijkse gemeenteraad zich neerlegt bij een bovengrondse aanpassing van de weg. Een tunnel is volgens het huidige college van burgemeester en wethouders onbetaalbaar. De bovengrondse aanpassing moet een oplossing bieden voor het toenemend autoverkeer, maar biedt op de lange termijn te weinig soelaas.

Van de benodigde 240 miljoen had Rijswijk tot nu toe nog maar 63 miljoen binnen gehengeld, 33 miljoen van de Metropoolregio en 30 miljoen van het Rijk. Zelf had Rijswijk geen bedrag op de eigen begroting gereserveerd voor de tunnel.



'Te weinig ambitie'

'Als je nul euro reserveert, zijn andere partijen niet snel bereid om mee te betalen,' zegt oud-wethouder Van Hemert. 'Ik heb in voorgaande periodes keihard mijn best gedaan om geld te reserveren voor een tunnel, maar andere partijen in de gemeenteraad wilden niet. Ook partijen die nu in de oppositie zitten en roepen dat het huidige college niets bereikt.'

Oppositiepartijen als het CDA verwijten de huidige wethouder Björn Lugthart dat hij te weinig heeft gedaan om geld los te peuteren bij het Rijk en andere partijen als de provincie en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 'Dit college heeft te weinig ambitie getoond, je moet er bovenop zitten. Den Haag weet hoe je zoiets moet aanpakken, Rijswijk niet meer. Bij de Rijswijkse spoortunnel is het destijds wel gelukt,' zegt CDA’er Van Enk.

Leidschendam lukte het wel





De partij wijst naar Leidschendam waar ze twintig jaar geleden net zo lang met de vuist op tafel sloegen in de regio tot er geld genoeg was om de N14 op drie plekken te ondertunnelen. Van Enk: 'Dankzij die vasthoudendheid wordt Leidschenhage nu omgebouwd tot Mall of The Netherlands! Het barst van de ambitie.'

Volgens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag biedt deze bovengrondse aanpassing van de Prinses Beatrixlaan voor de nabije toekomst voldoende capaciteit om de groei van het autoverkeer op te vangen.



Weg drukker door huizenbouw

Met name door de bouw van duizenden woningen in Rijswijk en rond Den Haag Hollands Spoor, neemt de druk op de weg fors toe. Van Hemert houdt hoop dat een tunnel er in de toekomst uiteindelijk komt. 'Er rijden nu 30 duizend auto’s per dag, straks zijn dat er 40 duizend. Zo’n tunnel is uiteindelijk nodig voor de bereikbaarheid van de hele regio. Maar dan moet Rijswijk nu wel gaan sparen.'