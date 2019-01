Onderzoeksraad over Scheveningen: 'De veiligheid van mensen is in gevaar geweest'

DEN HAAG - Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn er twee belangrijke redenen om nu de gebeurtenissen in de Oudejaarsnacht in Scheveningen te gaan onderzoeken, zegt voorzitter mr. Tjibbe Joustra. 'Allereerst het vuur zelf. Iedereen heeft kunnen zien wat daar gebeurde. Dat zag er toch buitengewoon angstaanjagend uit. De veiligheid van mensen is in gevaar geweest. Dat is natuurlijk een belangrijke reden voor ons om onderzoek te doen.'

Een tweede element is dat de raad een officieel verzoek van de burgemeester kreeg. Hij leidt daaruit af dat de gemeente ook daadwerkelijk van plan is iets met de resultaten te gaan doen.

Het onderzoek gaat zich volgens de voorzitter richten op drie elementen. Het eerste is het vuur zelf en hoe het kon gebeuren dat er een vonkenregen over Scheveningen waaide. Dan is er wat Joustra de 'bestuurlijke randvoorwaarden' noemt. Daarbij wordt onder meer bekeken hoe het zat met de al dan niet benodigde vergunningen. Het laatste element is hoe de crisis is bestreden, wie daarbij welke rol had en of die adequaat was.



Al jaren discussie

Dat onderzoek beperkt zich niet tot afgelopen jaar. 'Dat gaat zeker een aantal jaren terug omdat de discussie in Den Haag al heel lang loopt. Er zijn in het verleden ook allerlei discussies geweest over de omvang van de vuurstapel en dergelijke. Dat zijn ook elementen die wij in het onderzoek meenemen', aldus de voorzitter.

Wanneer het rapport van de OvV klaar is, is nog niet bekend. Dat komt ook omdat de raad altijd met 'een compleet rapport' komt, aldus Joustra. Maar na de zomer moet het er wel zijn. 'Want het organiseren heeft een lange aanloop en ik denk dat niemand een herhaling wil van de gebeurtenissen zoals die de afgelopen keer zijn gebeurd.'