Aanhoudingen bij bestorming Iraanse ambassade

DEN HAAG - De politie in Den Haag heeft woensdag bij de Iraanse ambassade vier mensen aangehouden omdat ze probeerden het gebouw te bestormen. Ook is er gegooid met voorwerpen, waaronder een steen, zo zegt de politie. De demonstranten zijn opgepakt voor verstoring van de openbare orde. In totaal hadden zich volgens de politie ongeveer tien mensen verzameld bij de ambassade.

Het protest was een actie van aanhangers van de ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz), een afscheidingsbeweging die in Iran strijdt voor de onafhankelijkheid van het gebied Ahwaz in het zuidwesten van Iran tegen de Iraakse grens, dat door Iran 'Khoezistan' wordt genoemd. Iran ziet de groep als terroristen.

Onder de arrestanten was ook de zoon van de in 2017 geliquideerde Ahmed Mola Nissi.Dinsdag werd bekend dat Iran waarschijnlijk achter twee moorden zat die in 2015 en 2017 op Nederlands grondgebied zijn gepleegd.

