Groeten uit Belek: Een rectificatie, de Turkse VAR en een sportquiz

DEN HAAG - De tweede dag van Omroep West in de Turkse badplaats Belek stond in het teken van één training en een vrije middag, maar daarnaast gebeurde er ook genoeg. Drie leuke, opvallende en/of opzienbarende zaken uit Turkije.

1. Rectificatie

We beginnen met een rectificatie. In ons artikel van dinsdag schreven wij dat materiaalman Rob Ravestein een gulle lach aan de vrouwen toonde tijdens het inschenken van de koffie bij de oefenwedstrijd. Dit is niet waar. Hij had wel een gulle lach, maar er waren geen vrouwen. Dit zorgde voor wat onrust bij mevrouw Ravestein. Ons excuus. Wij hebben dit vanmorgen ook recht gezet op de radio.



2. VAR voor Manders

De VAR heeft een grote rol gespeeld in de eerste seizoenshelft bij ADO Den Haag. Ook op het trainingskamp is de VAR al ingezet. Vanmorgen leek Shaquille Pinas een loepzuiverre panna uit te delen aan directeur Mattijs Manders. Na het zien van de beelden bleek het niet zo te zijn. Komt Manders daar toch even goed weg.



3. Sportquiz

Na de vrije middag stond er in de avond een mooie sportquiz op het programma. Naast de spelers en stafleden waren ook de aanwezige sponsors en pers uitgenodigd. Een uitgelezen kans voor de verslaggers van het Algemeen Dagblad en die van Omroep West om eens te laten zien wie er verstand van voetbal heeft. Of het een succes werd?



Vraag van de dag:



Wij hebben ons oor te luister gelegd bij ‘Blondie’ Becker. Het schijnt mode te zijn, want Kylian Mbappe doet het ook, aldus Becker. Daarnaast adviseert hij Aaron Meijers ook een blond koppie te nemen. Tom Beugelsdijk en Lex Immers twijfelen nog.

Heb jij ook vragen? Iedere dag wordt een vraag beantwoord. Aan het einde het trainingskamp volgen de overige antwoorden op de gestelde vragen.

