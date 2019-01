DEN HAAG - De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft tijdens zijn nieuwjaarstoespraak aandacht gevraagd voor de staat van de Nederlandse democratie en rechtstaat. 'Er is geen reden tot paniek, maar wel een reden om waakzaam en alert te zijn', zei Smit woensdag tegen de aanwezigen in het Provinciehuis in Den Haag.

De grote getallen en gemiddelden zien er goed uit voor Nederland, maar het individu voelt zich vaak verdwaald en verweesd in de systemen, stelde de commissaris. Smit: 'We verlangen en moeten terug naar de menselijke maat en weg van wantrouwen en overdreven controle, naar vertrouwen en ruimte voor professionaliteit.'

Zorgvuldigheid, zorg, en onderhoud. Dat zijn de codewoorden volgens Smit om de democratie en rechtsstaat (weer) goed te laten functioneren. 'We staan op alle lijstjes bovenaan. Het gaat ongelooflijk goed, maar het gaat ook niet goed', sprak hij.



Waarschuwen

Smit maakte een vergelijking met zijn tijd als geestelijk verzorger bij het bataljon Limburgse Jagers in het Noord-Duitse Seedorf, waar hij van 1988 tot 1992 op de kazerne werkte. Hij liep daar op een dag de kamer van de commandant in en zei dat het niet goed ging met de mensen van het bataljon. De commandant geloofde dat niet, omdat het bataljon elke wedstrijd won die er gehouden werd. Dat klopte, maar de mensen waren doodmoe. Bij het eerstvolgende appèl schonk de commandant er aandacht aan.

De commissaris wil nu minister-president Mark Rutte waarschuwen. 'Ik zit nu vijf jaar in een ander soort kazerne en heb de neiging om opnieuw de kamer van een 'commandant' in te lopen en een soortgelijk gesprek aan te gaan: 'Mark, ik moet wat aan je kwijt... In mijn provincie gaat het uitstekend. Ik ben op vele fronten tevreden en ben trots op deze 'waanzinnig gave' provincie. Je noemt ons land en onze democratie een 'teer vaasje' en iedereen kent inmiddels dat beeld. Een teer vaasje, mooi en kwetsbaar tegelijk. Niet één of ander plastic wangedrocht dat wel een stootje kan hebben. Nee, een teer vaasje. Iets waar wij voorzichtig mee om moeten gaan en vooral niet uit onze handen moeten laten vallen'.'

'Hoort grenzeloos gedrag bij deze tijd?'





Volgens de Commissaris van de Koning 'gebeuren er dingen die dat tere vaasje' in gevaar brengen. 'Moet alles kunnen onder het mom van vrijheid en verdraagzaamheid? Is grenzeloos gedrag van mensen iets wat bij deze tijd hoort? Is onze jaarwisseling inmiddels voor sommigen het moment om totaal uit de band te springen en moeten we dat accepteren? Wordt het het nieuwe normaal, wanneer we ons moeten afvragen of informatie betrouwbaar is, wat waar en niet waar is? Of dat wij voortdurend op onze tellen moeten passen bij allerlei nieuws dat ons via de vele kanalen bereikt?'

Smit sprak niet alleen over de problemen, maar ook over mogelijke oplossingen. Zo pleitte hij voor een sterke en vitale overheid, 'die niet wordt gerund als een bedrijf met winstoogmerk, maar als hoeder van recht, veiligheid, ontwikkeling en zorg naar menselijke maat'. Ook de samenleving is daarbij van betekenis. Smit: 'Durf de ander aan te spreken als hij of zij een loopje neemt met vastgestelde feiten en durf de ander aan te spreken als die uitspraken doet die in strijd zijn met onze Grondwet.'

Verkiezingen





2019 is voor de provincie Zuid-Holland een belangrijk jaar, omdat op 20 maart de Provinciale Statenverkiezingen worden gehouden. Daarnaast eindigt dit jaar de ambtstermijn van de Commissaris van de Koning. Wil Smit door? 'Daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Ik voel mij op mijn plek, zeer verbonden met de provincie en de mensen die daarin en daarvoor werken en hoop dat de volgende nieuwjaarstoespraak de eerste is van mijn tweede termijn.'