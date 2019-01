Deel dit artikel:













West Wekker: Boor Victory Boogie Woogietunnel heeft klus geklaard De Boor | Foto: gemeente Den Haag

REGIO - Goedemorgen! Na een jaar boren komt vandaag de tunnelboormachine van de Victory Boogie Woogietunnel aan op haar eindpunt. Ze zal feestelijk worden ontvangen op bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag. Verder in deze West Wekker aandacht voor de 26-jarige verdachte van de beschieting van coffeeshop The Game in Delft. Die staat vandaag terecht.

Dit kun je vandaag verwachten:

Het boren van de Victory Boogie Woogietunnel is vandaag voltooid. De tunnelboormachine die de naam Catharina-Amalia draagt, komt vandaag aan op haar eindpunt in bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag. Bijna een jaar geleden, op 12 januari, werd gestart met het boren van de tunnel die ongeveer 1,6 kilometer lang is. Vanaf 17.00 uur vanmiddag wordt de boormachine feestelijk ingehaald. Studio Haagsche Bluf van Radio West is er live bij.

Vandaag wordt gestart met de sloop van oude hoogspanningsmasten bij Koudekerk aan den Rijn. Dat is het begin van veel meer, want in totaal worden er 28 masten gesloopt tussen Moerkapelle en Leiderdorp. Het gaat om masten die inmiddels vervangen zijn door nieuwe masten. De oude zijn zo'n 55 jaar oud.

Een 26-jarige Amsterdammer staat vandaag terecht voor de beschieting van een coffeeshop in Delft. De man werd in oktober opgepakt. Hij wordt verdacht van de beschieting van coffeeshop The Game aan de Breestraat op 16 september.

Ook de 47-jarige Michael L., die wordt verdacht van het wurgen van de 52-jarige eigenaar van Café 't Smitje in Maassluis, verschijnt vandaag voor de rechter. Het slachtoffer werd 13 maart vorig jaar dood aangetroffen in het huis van de verdachte. Michael L. ontkent dat hij cafébaas Lian Boel heeft vermoord.

Het weer: De bewolking neemt weer toe en bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke ricthing wordt het ongeveer zes graden.



Beeld: MeteoGroup De bewolking neemt weer toe en bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke ricthing wordt het ongeveer zes graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

De Leidse gemeenteraad vergadert vanavond over de schaatshal die in Leiden moet komen. In oktober besloot de gemeente dat er geen 333-meterbaan, maar een 250-meterbaan komt, omdat de regiogemeenten onvoldoende geld hebben voor een langere baan. Stichting Schaatshal Leiden kwam daarom met het voorstel om het resterende bedrag van 2,1 miljoen euro zelf te betalen. Het bestuur vindt echter dat gemeente dit voorstel niet serieus neemt en dreigt daarom af te treden.

De 28-jarige Danny F. uit Schiedam verschijnt vandaag voor de rechter. F. dreigde op Facebook met een aanslag als reactie op de zelfmoord van het Haagse gemeenteraadsrid Willie Dille. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de Schiedammer van bedreiging met terroristisch misdrijf, het opruien tot een terroristisch misdrijf en wapenbezit. F. mag zijn proces in vrijheid afwachten.

Het Rijk en provincies verwachten ruim 5,9 miljard euro aan wegenbelasting te innen in 2019. Dat is bijna 200 miljoen euro meer dan in 2018. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van begrotingen van het Rijk en provincies. De toename komt vooral door 'een toenemend wagenpark', aldus het statistiekbureau.

Vanavond op TV West: Nog lang en gelukkig (herhaling)

Je gaat binnenkort stoppen met werken of je bent al met pensioen. Een nieuwe fase in je leven breekt aan. Een leven zónder werk. Een leven met zeeën van tijd. Eigenlijk moet je dat leven weer helemaal opnieuw inrichten. Uit onderzoek blijkt dat hoe langer je lichamelijk en geestelijk actief blijft, hoe langer je je goed blijft voelen en gezond je blijft. Maar hoe doe je dat? In vijf afleveringen ga ik op onderzoek naar hoe je kan leven na je pensioen. Nog Lang en Gelukkig!



