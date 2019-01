Dief steelt drie zakken chips: 'Ik had honger'

DEN HAAG - Djarif oogt zenuwachtig. Hij wiebelt steeds heen en weer op het verdachtenbankje en kan zijn voeten niet stilhouden. En dat valt op, want de 27-jarige verdachte draagt knalblauwe sokken en zwarte slippers. De officier van justitie beschuldigt hem van het stelen van drie zakken chips bij een tankstation op Tweede Kerstdag.

'Heeft u de chips gestolen?', vraagt de politierechter aan Djarif. Hij knikt. 'Het was kerst, ik had ruzie met mijn familie en had een slaapplek nodig. Ik had honger, daarom deed ik het. Al wist ik dat ik er bij het benzinestation niet mee weg zou komen.' Als de man praat beweegt zijn hele lichaam en maakt hij grote gebaren met zijn armen.

De rechter spreekt de zenuwachtige verdachte streng toe. 'In december heeft u al eerder een diefstal gepleegd. En het jaar ervoor bent u ook veroordeeld. De proeftijden van die zaken liepen nog. Verder lees ik dat u toen bent veroordeeld tot een behandelverplichting, begeleid wonen en een meldplicht, maar dat is allemaal niet goed gegaan.'



Schizofreen

Djarif reageert: 'Die diefstal op 26 december is echt de laatste keer geweest. Ik ben uit mezelf gestopt met drugs en alcohol. De trek is afgenomen. Ik wil het nu echt. Tenminste, ik ga het proberen.' Maar de rechter is nog niet klaar: 'U zou schizofreen zijn, gebruikt u medicijnen?' De verdachte schudt met zijn hoofd. 'Ik ben er al een paar maanden mee gestopt.'

De advocate van Djarif bevestigt dat hij psychische problemen heeft. 'Een celstraf heeft geen zin. Hij heeft psychoses en hij weet niet waar hij hulp moet zoeken. Hij denkt dat hij niet naar de dokter kan, want zijn zorgverzekering is niet betaald. Hij is schizofreen en doet rare dingen. Ik heb met hem gesproken en hij wil echt worden opgenomen.'



Goede voornemen

De officier wil Djarif toch de gevangenis in hebben. 'Ik eis 12 dagen cel en hulp van de reclassering. Neem het aan, zie het als uw goede voornemen voor 2019.' De rechter vindt ook dat Djarif hulp nodig heeft. 'U mag niet afglijden, want het bouwt steeds op. De straffen worden steeds zwaarder.'

De politierechter waarschuwt Djarif: 'Doe het, houdt u aan de meldplicht. Dan helpt u uzelf. En gewoon de medicijnen innnemen.' Hij legt de man daarnaast een celstraf van een week op. Djarif knikt en wiebelt met zijn voeten.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

