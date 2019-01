Kinderen halen kerstbomen op voor het goede doel

SCHIPLUIDEN - De 13-jarige tweeling Anouk en Manon Mouthaan uit Bodegraven hebben de afgelopen twee weken samen met 10 andere kinderen kerstbomen opgehaald. Niets bijzonders zou je zeggen dat doen wel meer kinderen. Alleen deze kinderen deden het niet voor zichzelf, al het geld wat ze ermee verdienen schenken ze aan het nieuwe hospice van Bodegraven-Reeuwijk.

'Het idee ontstond eigenlijk aan de keukentafel,' vertelt Nelleke Mouthaan, moeder van de tweeling. 'We zijn in Bodegraven al zeker zeven jaar bezig om een hospice van de grond te krijgen en dat is nu eindelijk gelukt. De meiden zeiden zullen we kerstbomen inzamelen en dat geld aan het hospice geven?'

'De afgelopen twee jaar heb ik ook kerstbomen verzameld maar ik vind het mooi om dat aan het hospice te geven,' vertelt Manon. 'Mijn tante heeft ooit in een hospice gelegen voordat ze doodging. Ik heb haar toen regelmatig opgezocht en vond het heel fijn dat ze zo'n mooie plek had om haar laatste levensdagen door te brengen.'



Opbrengst verdubbeld

Twee weken geleden zijn de kinderen begonnen met de inzamelingsactie en niet zonder succes, ze haalden meer dan 700 bomen op. Voordat de bomen in de hakselaar verdwijnen worden ze geteld. Voor iedere boom krijgen de kinderen 50 cent. Lokale ondernemers leggen daar nog eens 25 cent bovenop en een andere sponsor heeft beloofd het bedrag te verdubbelen.

Hoe het geld besteedt gaat worden weten Anouk en Manon nog niet, daar gaan ze nog even rustig over nadenken.





Schipluiden

Ook in Schipluiden haalden kinderen kerstbomen op voor het goede doel. Vier jonge inwoners van het dorp wisten 175 bomen bij elkaar te slepen. Ook zij kregen voor elke ingezamelde kerstboom 50 cent. Omdat de gemeente zo onder indruk was van het goede werk verdubbelde die het opgehaalde bedrag.



Het volledige bedrag wordt geschonken aan het goede doel 'Make a wish'. Dat is een organisatie die de wensen van ernstig zieke kinderen laat uitkomen.

