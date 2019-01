Gildemeesters promoten Bollenstreek met reuzenbloembol

REGIO - De nieuwste tractoren, speciale drones en de meest geavanceerde machines. Het is een greep van wat er deze week allemaal op de Mechanisatiebeurs voor de bloembollensector te zien is. Maar tussen al dit grote materieel is ook iets heel anders te vinden.

Het zijn de vrijwilligers van het Gilde van De Zwarte Tulp. Zij maken van deze dagen gebruik om op een bijzondere manier promotie te maken voor de Bollenstreek. Tussen alle machines valt in een hoek van de beursvloer al snel een kleurrijke mega-bloembol op, die in de loop van dit jaar in de streek te zien moet zijn.

'We hebben afgelopen november een gala georganiseerd met 260 betrokken Bollenstrekers. Daar hebben we deze bol geïntroduceerd', legt Jan van Vliet uit, voorzitter van het Gilde van De Zwarte Tulp. 'Hiermee willen we de Bollenstreek het jaar rond een identiteit geven. Als de bollenvelden kaal zijn, kan je blijven zien dat je in de Bollenstreek bent.'



'Trotser zijn'

Van Vliet is zelf enorm trots op de Bollenstreek, maar vindt dat inwoners dat niet echt uitstralen. 'Wij verwonderen ons er bijvoorbeeld niet over dat Keukenhof 1,4 miljoen mensen trekt. En hetzelfde geldt voor het corso. Maar dat is heel bijzonder', benadrukt hij. 'We moeten trotser zijn. Wij vinden het maar gewoon dat al deze mensen naar onze streek komen.'

De eerste grote bloembol moet relatief snel een mooie, prominente plek in de streek krijgen. De rest van de bollen volgt in de loop van volgend jaar. 'Er kunnen er bijvoorbeeld een paar op de boulevard van Noordwijk komen. Voor een mooi fotomoment, a la 'I Amsterdam'. Maar het kan ook op een mooi plein zijn in een dorp.'



App

De bloembollen moeten volgens Jan ook een toeristische functie gaan krijgen. 'We zijn aan het kijken of we een app kunnen maken waarin mensen meer informatie over de bol kunnen krijgen. En ook een route naar alle andere bollen kunnen volgen. Verder moet daar ook informatie in komen te staan over wat er allemaal in de regio te doen is.'

Voor geïnteresseerden: de bloembollen zijn te koop. Ze kosten 3.500 euro per stuk, maar dan heb je wel wat.