Celstraf voor vuurwerk gooien naar ME tijdens jaarwisseling

MOERKAPELLE - Een man uit Moerkapelle is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk, voor het gooien van illegaal vuurwerk naar de Mobiele Eenheid tijdens de jaarwiselling. Dat besliste de Haagse politierechter woensdagmiddag tijdens een snelrechtzitting over Oudejaarsgeweld. Het Openbaar Ministerie had negen maanden cel geëist.

Volgens het OM was het kruispunt van de Herenweg en de Akkerweg in Moerkapelle tijdens de jaarwisseling een soort oorlogsgebied. Een aanhanger was daar in brand gestoken en veroorzaakte gevaar. De brandweer wilde de aanhanger blussen, maar het werk werd de spuitgasten onmogelijk gemaakt door een groep van zeker honderd mensen. Ze schreeuwden en belaagden de hulpverleners met flessen en vuurwerk.

De ME voerde hierop charges uit, maar ook die werd bekogeld met onder andere zwaar illegaal vuurwerk. Agenten in burgerkleding in het publiek pikten Herman B. (25) uit de groep als gooier van een nitraatbom. Hij werd opgepakt en moest zich woensdag verantwoorden voor een poging tot zware mishandeling.



Spijt en berouw

De 25-jarige man uit Moerkapelle toonde veel spijt en berouw. Hij zou zich hebben laten meeslepen door de druk van de groep en zou niemand hebben willen raken. Het vuurwerk zou hij niet naar de agenten, maar in de voortuinen hebben geworpen.

'Het zal nooit meer voorkomen', zei hij voor de rechter. Maar volgens het Openbaar Ministerie volstaat zo'n excuus niet. Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen, vindt justitie. De officier verwees verder naar verklaringen van politici over het weer toegenomen geweld tegen hulpverleners. 'Het is verachtelijk', oordeelden bijvoorbeeld de politieke partijen in Moerkapelle.



Huilend in de armen

De rechter vond de eis van negen maanden heel begrijpelijk en sprak ook harde woorden over wat er tijdens de jaarwisseling is gebeurd. Toch zei ze rekening te houden met de spijt van de verdachte en ze zag dat hij in de rechtszaal werd gesteund door veel vrienden en bekenden die achter hem stonden.

De uitspraak werd uiteindelijk een celstraf van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Verder krijgt de verdachte de komende twee jaarwisselingen huisarrest. De verdachte hoorde het vonnis huilend aan en sloot zijn vriendin in de armen voordat hij weer terug de cel in moest.

