Verdachte roekeloos rijden bij fataal ongeluk N210 90 dagen langer vast

LEKKERKERK - De 28-jarige man uit Krimpen aan den IJssel die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk op de N210 in Lekkerkerk, blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat bepaalde de Haagse rechtbank woensdag. Het Openbaar Ministerie verwijt hem roekeloos of zeer onvoorzichtig rijgedrag, wat tot het ongeluk heeft geleid.

Bij het ongeluk afgelopen december waren drie auto's betrokken op de N210 tussen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. In een van de wagens zaten vier broers en de vriendin van een van hen. Een van de broers overleed ter plekke. De vrouw overleed later in het ziekenhuis.

Inmiddels zijn twee andere broers zodanig hersteld van hun verwondingen, dat ze het ziekenhuis hebben verlaten. De vierde broer is er nog altijd slecht aan toe.

