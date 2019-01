Wassenaar is op zoek naar nieuwe burgemeester en vraagt inwoners om advies

WASSENAAR - Wassenaar is op zoek naar een nieuwe burgemeester. In de zoektocht naar de juiste eigenschappen voor de nieuwe eerste burger vraagt de gemeente de inwoners om hulp. Op maandag 14 januari kunnen mensen een persoonlijk gesprek aangaan met de fractievoorzitters van de gemeenteraad op het gemeentekantoor in Wassenaar.

Inwoners kunnen langs komen tijdens het inloopuur van 19.30 tot 21.00 uur. Daarnaast is er een online enquête. In de enquête staan vragen als 'De beste burgemeester van de gemeente Wassenaar richt zich vooral op... álle inwones of het bedrijsleven of de zwakkeren in de samenleving of handhaving of natuur en milieu'. Ook kan er gekozen worden uit eigenschappen als 'verbindend, integer, daadkrachtig of vernieuwend'.

Na het maken van een profielschets wordt de vacature voor burgemeester opgesteld en aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Op 22 januari wordt er een vertrouwenscommissie ingesteld die zal bepalen welke kandidaten meemogen in de sollicitatieprocedure.

