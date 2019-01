Bestuur Schaatshal Leiden dreigt met aftreden: 'Gemeente moet voorstel serieus nemen'

LEIDEN - Het bestuur van stichting Schaatshal Leiden dreigt af te treden als wethouder Paul Dirkse (D66) van Leiden het voorstel over financiering van een langere ijsbaan niet serieus gaat nemen. Dat zegt Jos Arts, voorzitter van de stichting Schaatshal Leiden tegen mediapartner Unity.NU.

In oktober besloot de gemeente Leiden dat er geen 333-meter ijsbaan in Leiden komt. Het voorstel van wethouder Dirkse is om te kiezen voor een 250-meterbaan, omdat de regiogemeenten onvoldoende geld over hebben voor een langere baan. Zo hebben Alphen aan den Rijn en Katwijk vooralsnog niet aangegeven in de buidel te willen tasten.

Stichting Schaatshal Leiden kwam daarom met het voorstel om het resterende bedrag van 2,1 miljoen euro zelf te betalen. De oplossing die de stichting voor ogen heeft, is een ton meer huur te rekenen. Naar verwachting kan dat bedrag binnengehaald worden doordat er meer verenigingen zouden komen schaatsen. Daarnaast komen er extra ruimtes onder de ijsbaan die verhuurd kunnen worden.



Te hoog tempo

Maar volgens het bestuur van de schaatshal wordt dat voorstel niet serieus in behandeling genomen. 'Wij hebben daarom gecommuniceerd dat wij opstappen als de gemeente niet serieus op ons voorstel ingaat', zegt Arts tegen mediapartner Unity.NU. 'Dat voorstel betekent serieus onderzoeken in hoeverre een 333 meterbaan haalbaar is.'

Het bestuur vindt het besluit van de gemeente om zo snel mogelijk over te gaan tot de bouw van een 250-meterbaan een overhaaste beslissing. 'Ja, in onze ogen is het tempo te hoog. Wij zijn van mening dat we alle opties goed moeten onderzoeken omdat het om besluitvorming gaat voor de komende dertig of veertig jaar. Als het onderzoek dan een maandje langer duurt, mag dat er niet toe leiden dat nu dit doorgezet wordt.'



Heroverweging van de standpunten

De extra meters van de schaatsbaan zijn belangrijk, omdat die ervoor zorgen dat er officiële schaatswedstrijden kunnen worden gespeeld. Donderdagavond vergadert de Leidse gemeenteraad over de ijshal.

'Wij verwachten in feite, en dat hebben we ook in een open brief naar alle raadsleden gestuurd, een goede heroverweging van de standpunten. Dat alles in het werk wordt gezet om te onderzoeken of het toch niet haalbaar is. Dat betekent iets meer tempo terug nemen', besluit Arts.

