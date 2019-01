Voormalig Gouwse burgervader Milo Schoenmaker wordt ereburger

GOUDA - Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda is woensdag in de gemeenteraad officieel uitgezwaaid als burgemeester. Als waardering voor zijn inzet ontving hij tijdens een bijzondere raadsvergadering de titel ereburger van Gouda al dank.

De erepenning is de hoogste onderscheiding die de stad kan geven. Hij wordt alleen in bijzondere gevallen uitgereikt als blijk van grote waardering. Schoenmaker vervulde de rol van burgervader van Gouda sinds 2012. Volgens de gemeente is hij 'een geliefd burgemeester die voor iedereen tijd en interesse had en zich goed liet informeren.'

Ook staat Schoenmaker volgens de gemeente bekend om zijn verbindende rol tussen de verschillende nationaliteiten, geloven en bevolkingsgroepen en om zijn inzet voor de verbetering van de veiligheid van Gouda. Hij spande zich in het bijzonder in voor het vinden van genoeg gebedsplekken voor de moslims in de stad na de perikelen rond de geplande megamoskee die er niet kwam.



Na Gouda

De voormalige burgemeester gaat verder als bestuursvoorzitter bij het Centraal Orgaan ovang asielzoekers (COA). Hij is bij elkaar 25 jaar burgemeester geweest. Eerst van Bussum en later van Gouda.

