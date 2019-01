Deel dit artikel:













ZZ Leiden boekt ruime overwinning in Europe Cup ZZ Leiden-speler Mohamed Kherrazi in een eerdere wedstrijd| Foto: Orange Pictures

LEIDEN - ZZ Leiden houdt uitzicht op een verder verblijf in Europa. In de derde groepswedstrijd van de tweede groepsfase werd gewonnen van Kataja Basket uit het Oost-Finse Joensuu. Het werd 87-72 en dat was de eerste winst, na twee nederlagen tegen teams uit Denemarken en Rusland.

De Leidenaren begonnen voortvarend, namen meteen een voorsprong en gaven die niet meer weg. Bij rust was het 38-29. In het vierde kwart kwamen de Finnen nog terug tot een verschil van zes punten, maar een paar snelle scores van ZZ Leiden zorgden kort voor het eind voor een voorsprong van vijftien punten. Met minder dan twee minuten op de klok kwam de overwinning niet meer in gevaar. ZZ Leiden is nu derde in groep L van de Europe Cup, met vier punten. Er volgen nog drie wedstrijden, op 23 januari thuis tegen Bakken Bears uit Aarhus, op 30 januari thuis tegen Avtador Saratov en op 6 februari uit in Finland. Om door te gaan moet de club bij de eerste twee eindigen.