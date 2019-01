Deel dit artikel:













Twee auto's door brand verwoest in Den Haag Toen de brandweer aankwam, waren de auto's al niet meer te redden I Foto: District8

DEN HAAG - In de Hoogeveenlaan in Den Haag zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee auto's in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond 2.30 uur ontdekt. Toen de gewaarschuwde brandweer aankwam, waren de auto's al niet meer te redden.

Vorig jaar gingen in Den Haag bijna tweehonderd auto's in vlammen op in Den Haag. Daarmee moet Den Haag in 2018 alleen Amsterdam en Rotterdam boven zich dulden. Het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen over het grote aantal auto's dat in brand wordt gestoken en raadt mensen aan hun auto's zo dicht mogelijk bij een lantaarnpaal te parkeren, vol in de aandacht. De meeste autobranden ontstaan door pyromanen of wanneer criminelen sporen willen uitwissen.